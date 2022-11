Der 27-jährige Afghane, der am 21. Oktober zwei Frauen in einem Mehrfamilienhaus in der Wormser Landstraße mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, will sich weiterhin nicht zu der Tat äußern. Dies hat der Leitende Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage mitgeteilt. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, eine 36-Jährige sowie ihre 16-jährige Tochter in deren Wohnung mit einem Klappmesser Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zugefügt zu haben. Die Mutter musste notoperiert werden. Nach Aussage der Tochter habe sich der Flüchtling, der sich seit November 2015 in Deutschland aufhält und einen Duldungsstatus besitzt, eine intime Beziehung mit ihr gewünscht, was sie abgelehnt habe. Daraufhin soll es zur Tat gekommen sein. Die Ermittlungen wurden bislang dadurch erschwert, dass ausländerrechtliche Daten zu dem Verdächtigen durch den Hacker-Angriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises nicht mehr zugänglich waren. Ob diese wieder zur Verfügung stehen, dazu äußerte sich Ströber nicht.