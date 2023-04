Gegen einen zur Tatzeit 27-jährigen Afghanen, der im Oktober 2022 zwei Frauen in einem Speyerer Mehrfamilienhaus mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, verhandelt die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal ab dem 16. Mai wegen versuchten Mordes. Der Mann, der im November 2015 als Flüchtling nach Deutschland kam, soll die Absicht gehabt haben, eine damals 16-jährige Deutsche und deren 36-jährige Mutter mit einem Einhandmesser zu töten. Das Motiv sieht die Staatsanwaltschaft darin, dass die jüngere der beiden Frauen das Werben des Angeklagten um eine intime Liebesbeziehung abgewiesen habe. Getroffen hatten sich die beiden, die bereits befreundet gewesen sein sollen, in der gemeinsamen Speyerer Wohnung von Mutter und Tochter. Als die junge Frau gegenüber dem Angeklagten zudem einräumte, bereits eine intime Beziehung mit einem anderen Mann zu pflegen, soll der Afghane eifersüchtig geworden sein und beschlossen haben, die 16-Jährige zu töten. Als sie aus der Dusche gekommen sei, habe er laut Anklage „unvermittelt und für sie überraschend mit einem Messer auf Herzhöhe in ihre Brust eingestochen“. Bei einem anschließenden Handgemenge habe er die Frau auch in den Rücken gestochen und versucht, ihren Hals zu treffen. Von den Schreien der Tochter alarmiert, sei die Mutter dazugekommen und habe versucht, den Mann zurückzuhalten. Daraufhin habe der 27-Jährige beschlossen, auch die Mutter zu töten, und sie mit dem Messer attackiert. Dabei konnte die Tochter fliehen, auch die Mutter entkam schließlich dem Angreifer. Beide Frauen mussten für mehrere Tage ins Krankenhaus. Nach Angaben des Landgerichts ist der Angeklagte vorbestraft. Zur Tat hat er sich bislang nicht geäußert. Bis Anfang August sind zwölf Verhandlungstage angesetzt (Aktenzeichen: 1 Ks 5120 Js 38854/22).