Nach einer Auseinandersetzung mit drei Verletzten auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule am frühen Mittwochnachmittag ist die Aufarbeitung angelaufen. Alle Opfer waren Schüler an der Einrichtung.

Bei der Polizei laufen Ermittlungen, die laut Sprecher Aaron Bettag noch nichts wesentlich Neues ergeben haben. Die Verdächtigen, ein 16-Jähriger und ein 21-Jähriger, seien wieder auf freiem Fuß. Sie waren im Umfeld der Schule festgenommen und zur Polizei gebracht worden. Die Anforderungen für eine Untersuchungshaft seien nicht erfüllt, zumal sie bei Jugendlichen sowie Heranwachsenden erhöht seien. Ein 18-Jähriger aus Speyer war laut Bericht vom Mittwoch mit einem Messer verletzt worden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei weitere junge Leute im Alter von 18 und 17 Jahren waren leicht verletzt worden.

Alle drei Opfer sind momentan Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) in der Josef-Schmitt-Straße, so die Schulbehörde des Landes auf Anfrage. Ein vierter Beteiligter war laut Polizei früherer BBS-Schüler. Zu einem mutmaßlichen Täter gibt es im Hinblick auf seine Beziehung zur BBS keine Angaben. Auch zu einem möglichen Motiv ist nichts bekannt. Es sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Messer dürfen nicht mitgebracht werden

Klar ist, dass die Tat an Speyers größter Schule mit mehr als 2000 Schülern für Unruhe gesorgt hat. Sie sei auf dem Pausenhof passiert, und viele Schüler und Lehrer hätten sie mitbekommen, so Direktor Henning Vollrath. Er kündigt eine Aufbereitung an, die Schulbehörde berichtet vom Einsatz von Sozialarbeitern und Seelsorgern. „Neben der aktuellen Aufarbeitung sowie Bewältigung des Vorfalls steht auch die Prävention im Vordergrund“, so eine Sprecherin der Schulaufsicht. Teil der pädagogischen Arbeit sei die Vorbeugung schon lange. Gefährliche Gegenstände wie Messer dürften grundsätzlich nicht mit in die Schule gebracht werden.