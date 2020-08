In Speyer gab es im Juli 2019 ein Familiendrama. Die Polizei hatte es seinerzeit nicht bekannt gemacht, nun kommt es vor Gericht. Eine 38-Jährige soll versucht haben, ihren Ex-Partner mit einem Messer zu töten. Der 36-Jährige überlebte. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Die Frau muss sich ab Freitag, 4. September, 9 Uhr, vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Laut Anklage soll die zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Frau zu dem Mann gefahren sein, nachdem ihre Tochter ihr erzählt habe, dass dieser sich ihr unsittlich genähert habe. „Um den Geschädigten zu töten, habe sie mehrfach mit einem Messer mit einer 18 Zentimeter langen Klinge auf ihn eingestochen, bevor sie von Dritten an der Fortführung des Angriffs gehindert wurde“, so die Ermittler.

Durchstich am Arm

Der Mann habe mit einem Durchstich am Oberarm und einer Schnittwunde am Brustkorb überlebt. Die Sache sei zuerst nicht als versuchtes Tötungsdelikt, sondern als Körperverletzung im privaten Umfeld einstuft worden, erklärt die Polizei auf Anfrage, warum sie nicht informiert hat. Bis 29. September sind vier Verhandlungstermine geplant.