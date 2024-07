Der KathedralJugendChor und der Domchor Speyer setzten am Sonntag Zeichen bei der Aufführung von Mendelssohns „Lobgesang“ in der Gedächtniskirche. Beide Chöre sind im Konzert bei den Dommusiktagen ab dem 21. September wieder zu hören, dann im Dom im Eröffnungskonzert unter anderem mit Bruckners d-moll-Messe und im Schlusskonzert am 3. Oktober unter anderem mit Bruckners Te Deum. Beide Male dirigiert Domkapellmeister Markus Melchiori. Im Schlusskonzert spielt dann auch wieder die Deutsche Staatsphilharmonie. Im kommenden Jahr wird es am 6. Juli im Abschlusskonzert des Musikfestes der Staatsphilharmonie die „Faust“-Szenen von Robert Schumann mit Dommusik und Staatsphilharmonie geben. Schon im Mai zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gibt es eine Zusammenarbeit unter anderem mit dem „Deutschen Requiem“ von Brahms. Übrigens: Bei Mendelssohns „Lobgesang“ am Sonntag hatte den Orgelpart an der Klais-Orgel der aus der Pfalz stammende Star-Organist Felix Hell übernommen.