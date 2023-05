Beim Anlegen des Pontons mit dem U-Boot U17 fürs Technik-Museum Speyer im Naturhafen ist es zu einer Kollision mit dem Steiger der Rheinfähre Neptun gekommen. Der Zusammenstoß beim Zurücksetzen des Pontons hat einen Schaden an dem Anleger der Verkehrsbetriebe Speyer (VBS) verursacht, teilt Sprecherin Angela Sachweh auf Anfrage mit. Ein Gutachter habe den Steiger in dieser Woche untersucht. Der Sachverständige habe allerdings bescheinigt, dass die „Betriebssicherheit gewährleistet ist. Die Fähre tritt also am Freitag, 26. Mai, ihren Dienst wieder an. Und am Pfingstmontag ist sie auch unterwegs“, so Sachweh. Die Neptun, die Fußgänger und Radfahrer vom Berghäuser Altrhein aus nach Rheinhausen und umgekehrt bringt, war am vergangenen Wochenende aufgrund der Sperrung des Naturhafens wegen des U-Boot-Transports nicht in Betrieb. Am Wochenende davor war die Fähre ebenfalls nicht im Einsatz – der Grund dafür waren laut VBS Wartungsarbeiten am Motor.