„Der Betrieb des Flugplatzes in dieser Lage ist dauerhaft Russisch Roulette-Spielen mit dem Leben der Bürger.“ Damit hat die Bürgergemeinschaft Speyer (BGS) unter Bezugnahme auf den Hubschrauberabsturz von Dienstag erneut die Schließung des Platzes gefordert.

Fliegen sei insgesamt eine sichere Art der Fortbewegung. Weil aber über 90 Prozent aller immer wieder vorkommenden Abstürze in der Start- und Landephase geschähen, schafften Flugplätze hohe Unsicherheit und Lebensgefahr, so die BGS. Schon deshalb sei der Betrieb des Speyerer Flugplatzes mit seinem Anflug über Stadt, Technik-Museum und Freibad eine ständige, unvertretbare Gefahrenquelle. „Das gilt erst Recht, weil direkt neben dem Flugplatz eine Raffinerie und eines der größten Tanklager für Mineralölprodukte in Deutschland liegt“, heißt es in einer Stellungnahme von Mittwoch.

„Wir haben mit Enttäuschung, nicht aber mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass die von uns mit einem Wahlaufruf unterstützte Oberbürgermeisterin jetzt das Lied der Flughafenbetreiber singt“, heißt es weiter in Anspielung auf die Aussage von Stefanie Seiler (SPD) in einem RHEINPFALZ-Interview, der Flugplatz gehöre zur Stadt.

Die BGS werde weiter politisch gegen den Betrieb dieses Platzes kämpfen, kündigt BGS-Vorsitzender Claus Ableiter an