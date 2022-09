Zu einer Körperverletzung ist es laut Polizei am Samstagmorgen um 3.30 Uhr in einer Bar in der Kutschergasse gekommen. Ein 34-jähriger Mann habe dort aufgrund seiner Alkoholisierung ein Hausverbot erhalten. Eine 45-jährige Frau habe den Mann danach nach draußen begleiten wollen und sei von diesem mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen worden. Außerdem habe er ihr gegen die Brust getreten und sie bedroht. Die Frau habe Schmerzen im Gesichts- und Brustbereich sowie Rötungen am Hals erlitten. Der Mann sei in Polizeigewahrsam genommen worden.