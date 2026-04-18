Das Modehaus Charlott will an seinen Firmensitz in der Gutenbergstraße zurückkehren. Das stehe nach dem Großbrand am Neujahrstag inzwischen fest, so die Stadt als Vermieterin.

„Das Mietverhältnis mit dem Inhaber des Modehauses Charlott besteht weiterhin“, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Stadt verwaltet das Gebäude für eine Stiftung. Die Behörde wie auch Geschäftsführer Thomas Armbrust hatten sich in den ersten Wochen nach dem Brand zurückhaltend zur Zukunft des Geschäfts geäußert. Nach einer Sanierung und Freigabe des Gewerbeobjekts solle das Modehaus wieder eröffnet werden, heißt es nun. Bei dem Brand aus unbekannter Ursache war ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Das Gebäude in direkter Nähe zum Altpörtel ist inzwischen eingerüstet, es stehen aber noch zahlreiche Eingriffe aus. Zunächst sind laut Stadt umfangreiche Abbrucharbeiten erledigt worden. „Dabei wurden insbesondere die durch den Brand sowie die Löscharbeiten beschädigten tragenden Holzbalkendecken freigelegt“, so die Sprecherin. In diesem Bereich seien noch Trocknungsmaßnahmen erforderlich. Vordringlich sei jedoch die Instandsetzung des Daches. Die statischen Berechnungen dazu lägen bereits vor. „Die Dach- und Zimmererarbeiten befinden sich derzeit in der Vergabe und sollen voraussichtlich ab Anfang Mai beginnen.“

Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen seien, könnten weitere Planungsschritte in Angriff genommen werden. Das derzeitige Notdach sei nicht dicht genug, um das denkmalgeschützte Gebäude dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Die voraussichtlichen Kosten könnten noch nicht beziffert werden. Auch die Dauer der Sanierung sei offen. Grund: Diese sei maßgeblich vom Fortschritt der anstehenden Arbeiten und den weiteren Untersuchungsergebnissen abhängig.