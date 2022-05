[Aktualisiert 5. Mai, 18 Uhr] Die Feuerwehr in Speyer musste am Mittwochabend nach starken Regenfällen in Folge eines Gewitters zu 18 verschiedenen Einsätzen ausrücken. Das hat Peter Eymann, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, auf RHEINPFALZ-Anfrage am Donnerstag mitgeteilt. In den meisten Fällen hat die Feuerwehr ausrücken müssen, weil Wasser in Kellerräume gelangt war, etwa durch offen stehende Kellerfenster oder aufgrund fehlender Rückschlagkappen, wie Eymann erzählt. Vor allem in die Stadtteile West und Vogelgesang haben die Einsatzkräfte ausrücken müssen. Größere Schäden seien ausgeblieben.