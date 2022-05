[Aktualisiert 5. Mai] Die Feuerwehr in Speyer musste am Mittwochabend nach starken Regenfällen in Folge eines Gewitters zu mindestens 17 Einsätzen ausrücken. Das hat Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mitgeteilt. In den meisten Fällen sei Wasser in die Kellerräume gelangt, nachdem es zuvor kurz aber stark geregnet hatte.