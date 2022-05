Die Feuerwehr in Speyer musste am Mittwochabend nach starken Regenfällen in Folge eines Gewitters zu mehreren Einsätzen ausrücken. Über das genaue Maß der Schäden oder die Anzahl der Einsätze konnte die Feuerwehr zum Zeitpunkt der Anfrage noch keine Auskunft geben. Die Polizei bestätigte, dass zwei Anfragen zu unter Wasser stehenden Kellern an die Rettungsleitstelle weitergeleitet worden sind.