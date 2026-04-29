Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz nahe des Speyerer Flugplatzes laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter. Inzwischen gibt es Angaben zur verstorbenen Person.

Es war ein Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr am Dienstagvormittag: Nahe dem Speyerer Flugplatz ist ein Ultraleichtflugzeug in den Auwald gestürzt. Der Pilot und einzige Insasse der Maschine überlebte nicht. Am Nachmittag nach dem tödlichen Unglück gab es erste Angaben zur verstorbenen Person: „Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen 68-jährigen Mann aus dem Landkreis Karlsruhe handeln.“ Laut Polizei war dieser nicht der Halter des Flugzeugs. Er habe Platzrunden absolviert. Bei der dritten Runde habe das Luftfahrzeug an Höhe verloren und sei in den Wald gestürzt.

Die Unglücksmaschine war in Speyer stationiert. Das Unglück ist laut Polizei weder direkt beim Start noch bei der Landung des Kleinstflugzeugs passiert. Was die Ursache dafür war, ist noch nicht bekannt. Zu deren Ermittlung ist die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig eingeschaltet worden, die ein mehrmonatiges Verfahren erwartet. Sie arbeitet dafür mit der Kripo Ludwigshafen und der Staatsanwaltschaft Frankenthal zusammen. Der Rettungseinsatz am Dienstag hatte sich als aufwändig erwiesen, weil die Absturzstelle schwer zugänglich war. Augenzeugen hatten nach dem Absturz zunächst eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen.

Wrackteile sind geborgen

Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei haben laut dem Polizeisprecher inzwischen die im Auwald verteilten Wrackteile der Maschine geborgen. Sie würden auf dem Flugplatz Speyer zwischengelagert. Laut Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geht es nun darum, Spuren zu sichern und für die weiteren Analysen nach Niedersachsen zu senden. Fotos vom Unfallort zufolge ist das Flugzeug stark beschädigt worden. Wrackteile waren über einen größeren Bereich verteilt. Als Ultraleichtflugzeug werden in der Regel Maschinen für maximal zwei Personen bezeichnet, die weniger als eine Tonne wiegen. Bei den Sicherheitsvorkehrungen werden keine Abstriche gemacht.

Das tödliche Flugunglück hat erste Reaktionen nach sich gezogen. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) äußert sich erschüttert: „Die Bilder des Unglücksortes lassen das Ausmaß dieses erschütternden Ereignisses nur erahnen und lassen mich sprachlos zurück. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen, denen ich – auch im Namen des Stadtvorstands – mein aufrichtiges Mitgefühl ausspreche.“

Konsequenzen gefordert

Politische Konsequenzen fordert in einer Stellungnahme der Kreisverband der Freien Wähler Speyer, der sich schon länger gegen den Flugplatzbetrieb ausspricht. „Diese Abstürze um den Flughafen sind zu erwarten“, so Vorsitzender Claus Ableiter. Ein Großteil der Flugunfälle ereigne sich im Start- und Landungsbereich. Der Kommunalpolitiker: „Einen Flughafen betreiben, heißt mit Sicherheit Abstürze in dessen Umfeld zu verursachen.“

Es habe schon mehrere entsprechende Fälle gegeben, wobei glücklicherweise der Speyerer Siedlungsbereich nicht betroffen gewesen sei. Ableiter verweist auf die brennbaren Treibstoffe an Bord und die in Speyer startenden und landenden Flugzeuge, die wesentlich größer seien als das am Dienstag betroffene: „Selbst ein gut gepflegter Jet kann jederzeit durch Vogelschlag ins Triebwerk abstürzen, etwa durch Gänse aus dem benachbarten Auwald.“

Die Freien Wähler fordern, dass die Stadt Speyer als Anteilseigner am Flugplatz künftig Startgebühren durchsetzen, „die die vollen Kosten des Betriebes decken“. Berücksichtigt werden müssten dabei auch entgangene Einnahmen, weil das durch den Landeplatz „blockierte Gelände“ nicht für andere Gewerbeeinheiten vermarktet werden könne.