Nachdem die SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz am Dienstag zum Weltkulturerbe ernannt wurden, öffnen die Stadt Speyer und der Verkehrsverein am kommenden Wochenende den Judenhof ohne Eintritt für Besucher. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden außerdem am Samstag und Sonntag, jeweils um 11 und 16 Uhr kostenlose Führungen durch das jüdische Speyer angeboten. Dafür ist eine Anmeldung auf der Internetseite der Tourist-Info oder unter 06232 142392 erforderlich. An der Tourist-Info gibt es außerdem eine Serie von kostenlosen SchUM-Postkarten, die das Kulturbüro der Stadt Speyer aufgelegt hat. Vor dem Hintergrund der Bewerbung der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe übergab der Theologe Klaus Bümlein, Oberkirchenrat in Ruhe, dem Stadtarchiv Speyer eine deutsche Ausgabe des Talmuds, der neben der Tora das wichtigste Buch der jüdischen Religion ist.