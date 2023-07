Zwischen Samstag, 15. Juli, 16:30 Uhr, und Sonntag, 16. Juli, 10 Uhr, haben unbekannte Täter an der Eingangstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Feuerdornweg einen Hebel angesetzt. Laut Polizei glückte es den Tätern jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.