Zwei heute 20 und 23 Jahre alte Männer aus der Domstadt, die zwischen Sommer 2022 und Frühjahr 2023 in etliche Kitas und Schulen in und um Speyer eingebrochen sein sollen, müssen sich ab Montag, 11. November, 9 Uhr, erneut vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht verantworten. Die Einbruchserie hatte vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt und Angst verbreitet.

Verhandelt werden am Montag laut Amtsgericht knapp 20 Taten, die die beiden jungen Deutschen teils gemeinschaftlich, teils getrennt voneinander begangen haben sollen. Bereits im Januar waren sie vom Jugendschöffengericht für mehrere Einbruchsdiebstähle zu Haftstrafen verurteilt worden: der Jüngere zu einem Jahr und zwei Monaten, der Ältere zu drei Jahren und zwei Monaten.

Die Liste der Vergehen, die den beiden Speyerern zur Last gelegt wird, ist lang und umfasst im Schwerpunkt Taten aus dem März und April 2023. So sollen die Angeklagten unter anderem die Nikolaus-von-Weis-Realschule, das gleichnamige Gymnasium sowie die Siedlungsrealschule heimgesucht haben. In allen drei Fällen erbeuteten sie demnach geringere Beträge an Bargeld, hinterließen jedoch durch aufgehebelte Türen, eingeschlagene Fenster, aufgebrochene Schränke sowie zerstörtes Inventar Sachschäden in Höhe von 10.000 bis 20.000 Euro.

In die Siedlungsrealschule beispielsweise wurde zwischen Juni 2022 und Mai 2023 viermal eingebrochen und zweimal der Schultresor aufgeflext. Die wiederkehrenden Taten hatten nach Auskunft von Schulleiterin Barbara Ebrecht auch Schüler und Lehrkräfte belastet und in der Schulgemeinschaft für Unbehagen gesorgt. Auch an der Grundschule im Vogelgesang ging nach mehreren Einbrüchen die Angst um.

Wie der Anklage zu entnehmen ist, wurden zudem mehrere Kitas in der Stadt und im Umland zum Ziel des Einbrecherduos, ebenso Vereinsheime wie das des Angelsportvereins Berghausen, ein Sportheim in Waldsee sowie das Judomaxx in West. Auch Tanzschulen gehören zu den Geschädigten. Die Täter sollen es bei ihren Beutezügen vor allem auf Bargeld und elektronische Geräte wie Laptops, die sich leicht zu Geld machen ließen, abgesehen haben.

Im Mai vergangenen Jahres nahm die Polizei schließlich die damals 19 und 21 Jahre alten Männer in Speyer fest und durchsuchte deren Wohnungen, wobei sie Einbruchswerkzeug sicherstellte. Den Ermittlern nach waren beide Angeklagten als „Intensivtäter“ bekannt und blickten trotz ihres jungen Alters schon auf eine längere Täterkarriere zurück. Wie im ersten Prozess öffentlich wurde, hatten beide weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung, konsumierten jedoch seit Jahren Rauschmittel in erheblichem Umfang.