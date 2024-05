Gleich mehrere Diebstähle am Samstag gehen auf das Konto eines 32-jährigen aus Speyer-Nord. Auch dass er zwischenzeitlich von der Polizei erwischt wurde, hielt den Mann nicht von weiteren Taten ab. Zunächst beobachtete ein Anwohner den Täter, wie er durch die offene Terrassentür sein Haus betrat, wo er mehrere Gegenstände – unter anderem ein Handy und Schmuck – im Wert von rund 1500 Euro stahl und anschließend floh. Die Polizei konnte den Dieb ermitteln und fand bei einer Wohnungsdurchsuchung neben Aufbruchwerkzeug auch das Diebesgut. Der Beschuldigte wurde zur Polizeiinspektion gebracht, nach erkennungsdienstlicher Behandlung aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Bereits wenige Stunden später fiel derselbe 32-Jährige erneut negativ auf: Eine Sicherheitsfirma meldete ihn, weil er sich unberechtigt auf einem Anwesen am Eselsdamm aufhielt. Wenig später informierte ein Anwohner die Polizei, dass der Mann versuchte, ein Auto aufzubrechen und zuvor eine Garage nach weiterem Diebesgut durchsucht hatte. Der Beschuldigte habe ein E-Bike gestohlen und sich vom Tatort entfernt. Einem weiteren Bürger fiel der 32-Jährige anschließend am Parkplatz des Bademaxx auf, wo dieser sich in der Nähe geparkter Autos auffällig verhielt. Die Polizei traf ihn mit neuem Diebesgut inklusive dem gestohlenen E-Bike an. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam, wonach er wieder entlassen wurde. Er hat sich nun in mehreren Strafverfahren zu verantworten.