Knapp vier Wochen ist es her, dass unter anderem das Winzerdorf Mayschoß von der Flutkatastrophe an der Ahr schwer zerstört wurde. Dessen Bürgermeister Hubertus Kunz, 71, spricht aber lieber über den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft – und die große Unterstützung aus der Pfalz.

Herr Kunz, wo erreiche ich Sie denn gerade telefonisch?

Ich bin in meiner Wohnung. Also natürlich nicht in Mayschoß, unser Haus dort hat’s schwer erwischt, das hat sechs Meter unter Wasser gestanden. Wir sind bei einer Cousine meiner Frau in Wachtberg untergekommen. Das liegt auf der nordrhein-westfälischen Seite, elf Kilometer entfernt von Mayschoß.

Kommen Sie von dort denn derzeit überhaupt in Ihre Gemeinde?

Ja, wir haben ja nach der Flutkatastrophe umgehend eine neue Straße gebaut. Das war das Erste, was wir gemacht haben, damit überhaupt irgendwelche Hilfe zu uns kommen konnte.

Wie haben Sie so schnell eine Straße aus dem Boden stampfen können?

Wir sind in Mayschoß eine eingeschworene Gemeinschaft. Der Ort ist ein Winzerdorf, in dem genossenschaftlich gearbeitet wird. Hier ist einer für den anderen da, wir halten zusammen und vertrauen einander. Vertrauen ist die Währung, die uns geholfen hat in dieser unglaublich schwierigen und leidvollen Zeit. Nicht nur beim Bau der Straße, sondern bei allem, was jetzt zu tun ist.

Aber nur mit Vertrauen lässt sich keine Straße bauen.

Nein, wir haben dank des guten Miteinanders natürlich auch ein gutes Netzwerk. Da kennt einer den, der andere jenen, und dann kann man im Falle eines Falles sehr schnell etwas bewirken.

Die Flutkatastrophe ist gerade mal knapp vier Wochen her, aber sie klingen trotz allem sehr gefestigt?

Das liegt wohl einmal an meinem Naturell, und dann hat das sicher auch wieder mit dem Vertrauen zu tun, von dem ich gerade gesprochen habe.

Wie ist Ihre Erinnerung an die Nacht auf den 14. Juli, als die Flut kam?

Von dieser Nacht und dem Tag danach weiß ich eigentlich nichts mehr. Da fehlt mir die Erinnerung. Ich bin erst freitags, also am 16. Juli, wieder wach geworden. Und dann habe ich umgehend den Krisenstab für Mayschoß einberufen. Da war die Hälfte der Menschen aus unserem Dorf anwesend und somit quasi alle Talente für all das, was es seither zu tun gibt.

Aber die Menschen waren doch auch traumatisiert, Mayschoß zählt vier Todesopfer durch die Flut, 15 zerstörte Häuser und 85, die abgerissen werden müssen. Außerdem ist die Infrastruktur zerstört. War es in der furchtbaren Situation nicht äußerst schwer, sich an die Arbeit zu machen und etwa eine neue Straße zu bauen?

Es ist ja nicht das ganze Dorf zerstört worden. Den Ortskern hat es schwer getroffen, aber viele der 900 Einwohner sind mit dem Schrecken davongekommen. Und die haben dann angepackt.

Sie hatten schnell auch Hilfe aus vielen Städten und Orten der Pfalz. Wie wichtig war und ist die?

Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ab Samstag, also ab Tag zwei nach der Flut, waren die Feuerwehren und andere Organisationen und Helfer aus der Pfalz bei uns. Das Hirn war dabei die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, über die dann auch die Kommunikation gelaufen ist. Und dann waren neben anderen auch Wehrleute aus Neustadt und Speyer da.

Auch die haben Netzwerke, die für uns unglaublich wertvoll waren, etwa bei der Beschaffung von Arbeitsfahrzeugen. Mittlerweile wird auch wieder in unseren Weinbergen gearbeitet, und auch da sind unzählige Helfer, auch aus der Pfalz, mit dabei. Da sind inzwischen viele Freundschaften entstanden. Ich selbst habe vor, in nächster Zeit in die Pfalz zu kommen. Es kann gut sein, dass ich in der nächsten Woche schon mal in Speyer bin. Dann würde ich gerne im Rathaus vorbeischauen und mich bedanken für das, was an Unterstützung kam. Die Pfälzer waren die absoluten Ersthelfer.

Neben der unmittelbaren Unterstützung vor Ort gibt es in der Pfalz, auch in Speyer, etliche Spendenaktionen für Mayschoß. Vor zwei Wochen sagten Sie, dass sie noch nicht wissen, wie Sie das Geld verteilen werden. Können Sie da jetzt schon mehr zu sagen?

Am liebsten würde ich jeden Bürger so entschädigen, dass er letztlich seinen materiellen Schaden zu 100 Prozent ersetzt bekommt. Auf jeden Fall gehen die Spendengelder an die Menschen im Ort. Und wenn dann noch was übrig bleibt, würden wir das in Projekte stecken, die den Menschen und Mayschoß weiterhelfen.

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen Ihren Landrat wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Was sagen Sie dazu?

Schuldzuweisungen sollten jetzt noch kein Thema sein. Nicht in der gegenwärtigen Situation. Natürlich muss und soll das alles aufgearbeitet werden, aber eben zu gegebener Zeit.

Sind sie eigentlich der Ahr Gram, dass sie Mayschoß und all die anderen betroffenen Städte und Gemeinden derart zerstört hat?

Nein, überhaupt nicht. Der Fluss hat uns nur gezeigt, wie viel Platz er tatsächlich braucht. Wir werden daraus unsere Lehren ziehen.