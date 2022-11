Die Krippe ist zurück im Kaiserdom: Während der beiden Pandemie-Jahre musste sie in die Schaufenster verschiedener Speyerer Geschäfte umziehen, wo sie mit Abstand und im Freien betrachtet werden konnte. In diesem Jahr soll die Krippe nun wieder an ihrem angestammten Platz im Dom gezeigt werden. Nach den Plänen des Domkapitels soll Ende November mit dem Aufbau begonnen werden. Der Umzug sei „mehr als eine Notlösung“ gewesen, sagt Domdekan Christoph Kohl, „denn so konnte die Heilige Familie direkt zu den Menschen kommen.“ Dennoch sei man froh, die Krippe nun „nach Hause“ holen zu können.

Die aufwendige Krippenlandschaft gehört an den Tagen um Weihnachten zu den Hauptanziehungspunkten im Dom. Zwar sind die Figuren seit vielen Jahren dieselben, aber das „Krippenteam“ um die beiden Dom-Sakristane Markus Belz und Michael Flörchinger lässt sich jedes Jahr etwas Neues einfallen, um die Heilige Familie in Szene zu setzen. Neu ist in diesem Jahr eine breitere Brücke, über die der Elefant bis direkt zum Stall gelangen kann, und sowie ein Brunnen nahe dem Stall. Traditionsgemäß wird die Krippe erst am Heiligen Abend fertiggestellt. Die Dom-Krippe stellt die Geburt in einer der Höhlen dar, wie sie auch heute noch im Heiligen Land als Stall genutzt werden. Dazu kommen drei Gebäude und insgesamt 29 Figuren. Am 24. Dezember hält die Heilige Familie dort Einzug. Die Anordnung der Figuren wird, dem Bericht der Evangelien folgend, in der Weihnachtszeit mehrfach verändert, zum Beispiel, wenn die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind ihre Ehrerbietung erweisen.

Öffnungszeiten



Die Krippe im Dom ist zu sehen vom 24. Dezember bis zum 2. Februar, werktags von 9 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr. An Feiertagen gelten besondere Öffnungszeiten. Während der Gottesdienste ist keine Besichtigung möglich.