Im Fall des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr am Freitag, 18. Oktober, in einer Wohnung in Speyer wegen des aus dem Ruder gelaufenen Umgangs mit Chemikalien gibt es laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen noch keine neuen Erkenntnisse.

Rückblick: An jenem Freitag Mitte Oktober hatte ein 35-jähriger Speyerer in seiner Wohnung am Eselsdamm in einem Mehrfamilienhaus mit verschiedenen Chemikalien hantiert, als dabei etwas schief gelaufen ist. Der polizeibekannte Mann rief die Feuerwehr zu Hilfe. Die Wohnung und zwischenzeitlich das ganze Haus wurden evakuiert. Ermittler des Landeskriminalamtes ( LKA) hätten am darauffolgenden Montag die Chemikalien in der Wohnung sichergestellt und zur Analyse mitgenommen. Vom Ergebnis der Untersuchungen hängt ab, ob ein Straftatbestand vorliegt

„Sollte es eine gefährliche Chemikalie gewesen sein, wäre es ein Verstoß gegen das Chemikaliengesetz“, erläuterte der Sprecher. Die Untersuchungen beim LKA seien allerdings aufwendig und voraussichtlich erst in einigen Wochen abgeschlossen.