Hinfahren, testen, heimgehen – diese tausendfache Prozedur in teils am Straßenrand aufgebauten Testzentren ist während der Corona-Pandemie nicht immer korrekt abgerechnet worden. Ein erstes Verfahren wegen „gewerbsmäßiger Betrügereien“ bei einem Testcenter ist am Mittwoch beim Amtsgericht Speyer gelaufen. Der Angeklagte ließ tief hinter die Kulissen blicken.

Der Angeklagte aus dem Landkreis Germersheim, der als pädagogische Fachkraft bei einer Jugendhilfeeinrichtung beschäftigt ist,