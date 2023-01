Ein Konzert in der Reihe Cantate Domino setzte am Samstag ein klingendes Zeichen zum Ende der Weihnachtszeit im Dom zu Speyer. Stimmbildnerin Anabelle Hund (Sopran), der Mädchenchor am Dom, die Domsingknaben, die Dombläser und Domorganist Markus Eichenlaub musizierten unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller im bis auf den letzten Platz gefüllten Dom weihnachtliche Musik zum Zuhören und Mitsingen von der Gregorianik bis zur Gegenwart von Michael Praetorius, Giovanni Gabrieli, Josef Gabriel Rheinberger, Max Reger, John Rutter und anderen. Die Chöre und Ensembles der Dommusik besangen vom ersten Advent an regelmäßig in Gottesdiensten und Konzerten das Geheimnis der Menschwerdung Christi. Konzerte in der Reihe Cantate Domino wird es traditionell wieder in der Fastenzeit geben. Der Reigen der Konzerte der Dommusik geht schon am kommenden Sonntag weiter. Am Sonntag, 15. Januar, ist um 17 Uhr nämlich gleichsam Cantate Domino auf Reisen. In der Heilig-Geist-Kirche in Mannheim, Roonstraße (Nähe Kunsthalle und Tattersall) ist ein Konzert zum Jahresbeginn der Pfarrer-Hans-Dittmann-Stiftung. „Singet dem Herrn“: Mit diesem Leitwort lädt die Pfarrer-Hans-Dittmann-Stiftung zum jährlichen Konzert zum Jahresbeginn am 15. Januar 2023 um 17 Uhr r ein. Festliche Chor- und Orgelmusik aus Renaissance, Romantik und Moderne stehen auf dem Programm. Es musizieren der Mädchenchor am Dom, die Speyer Domsingknaben und Domorganist Markus Eichenlaub. Die Leitung übernehmen Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.