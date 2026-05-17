Er und sein Team würden „das ,Paradies’ wieder auferstehen lassen“. Das teilt Horst Marschlich, Betreiber der am 9. Mai abgebrannten Gaststätte dieses Namens, mit.

Der verheerende Brand vor einer Woche hatte die Gaststätte „Paradies am See“ am Steinhäuserwühlsee zerstört. Sachschaden: 250.000 Euro. Die Polizei ermittelt und hat bislang noch keine eindeutige Ursache gefunden. Die Eigentümerfamilie Carola und Horst Marschlich mit den Mitarbeitern Sabine Aulbach sowie Eddy Damai hat sich nun mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet, in der sie für Hilfe und Anteilnahme nach dem Unglück dankt.

Einbezogen in den Dank sind die Feuerwehr Speyer, weitere Feuerwehren, das THW und „alle, die bei der Bekämpfung des Brandes bis zur Erschöpfung mitgeholfen haben“. Mehr als 80 Personen hatten versucht zu retten, was zu retten war. Sehr berührt hätten auch mitfühlende Schreiben, Anrufe und persönliche Besuche. Vermisst habe er jedoch Anteilnahme der Stadtspitze, so Horst Marschlich. Von der Stadt habe seine Frau am Mittwoch kurz nach Freigabe des Brandortes nur ein Schreiben erhalten, das er als „Drohbrief“ werte, so Marschlich.

Gutachten gefordert

Darin wird von der Familie gefordert, „umgehend ein Fachunternehmen einzuschalten, das am aktuellen Brandort alle Brandrückstände zu bergen und ordnungsgemäß zu entsorgen hat, um ein Auswaschen von Schadstoffen ins Grundwasser oder in die angrenzenden Gewässer möglichst zu verhindern“. Zudem müsse ein Bodengutachter den Boden untersuchen. Es gehe um mögliche Schadstoffe; genannt werden mehrere Arten von Kohlenwasserstoffen sowie Dioxin.

„Sollten hierbei bewertungsrelevante Bodenverunreinigungen festgestellt werden, sind die betroffenen Bodenbereiche unter gutachterlicher Begleitung zu sanieren (zum Beispiel durch Bodenaushub)“, heißt es in dem Schreiben der städtischen Umweltbehörde weiter. Es wird auch darauf verwiesen, dass der Brandort in der alten Rheinaue in unmittelbarer Nähe zweier Baggerseen liegt und aufgrund der dortigen hohen Grundwasserstände eine Belastung des Grundwassers nicht gänzlich auszuschließen sei.

Marschlich sagt, er hätte sich mehr Anteilnahme gewünscht. „Wir wissen nicht ein noch aus.“ Zumindest hätte die Stadt in dem Schreiben mit Kontakten zu Gutachtern helfen können, denn er verfüge darüber nicht.