Für die vielen Spenden, die nach dem verheerenden Brand in der Speyerer Roßmarktstraße im Dezember 2020 eine Wiedereröffnung seines Barbershops ermöglicht haben, möchte sich der Inhaber des Friseurgeschäfts nun bedanken – und zwar mit kostenlosen Haarschnitten für Menschen mit Handicap. Das teilte die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF), Brigitte Mitsch, am Sonntag mit. Wie berichtet, hatte der Syrer im Oktober 2020 seinen Barbershop in der Roßmarktstraße direkt neben einem Blumenladen eröffnet. Das Blumengeschäft brannte bei einem Feuer am 11. Dezember 2020 komplett aus. Für den Abschluss notwendiger Versicherungen hatte dem Syrer das Geld gefehlt. Ein Anwohner der Roßmarktstraße startete deshalb einen Spendenaufruf zugunsten der Familie. Wer einen Behindertenausweis besitzt, kann sich am Montag und Dienstag, 28. und 29. Juni, von jeweils 10 bis 14 Uhr, im Barbershop kostenlos die Haare schneiden lassen. Eine Anmeldung ist bei Mathias Münzenberger im Teekontor und Telefon 06232 620404 möglich.