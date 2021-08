Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen hat in der Nacht auf Sonntag laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer ein 18-Jähriger, der deshalb von Mitarbeitern eines Rettungsdienstes behandelt werden musste. Wie die Beamten mitteilten, hörten die Polizisten den 18-Jährigen gegen 2 Uhr in der Nacht laut auf der Maximilianstraße schreien. Bei ihm angekommen, berichtete er, dass eine unbekannte Person ihm zuvor Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte, nachdem er diese um eine Geldspende gebeten hatte. Der 18-Jährige aus Speyer klagte demnach über starke Reizungen der Augen, weshalb die Beamten den Rettungsdienst hinzuriefen. Wer Hinweise zum Täter oder der Täterin geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.