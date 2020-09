Über zwei betrügerische Anrufe bei Privatpersonen in Speyer und Harthausen hat die Polizeiinspektion am Mittwoch berichtet. In einem Fall ist bereits ein Schaden von 7000 Euro entstanden. Im zweiten Fall ist der Betrüger – bis jetzt erst – an die Bankdaten seines Opfers gelangt.

Nach Informationen der Polizei geschahen die Anrufe in Harthausen bereits am 3. und 4. September. Da klingelte mehrfach bei einem 64-Jährigen ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiters am Telefon durch. Er wolle angebliche schadhafte Software auf dem PC des Angerufenen entfernen. Dem Unbekannten gelang es laut Polizei, Zugriff auf den PC des 64-Jährigen zu erlangen und knapp 7000 Euro von dessen Konto abzuheben.

Vorwand: Glücksspielgewinn

Am Montag, 14. September, erhielt ein 71-jähriger Speyerer einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters eines Discounters, der ihn über einen angeblichen Glücksspielgewinn von 500 Euro informieren wollte. Zur Auszahlung des Gewinns übermittelte der Geschädigte dann auf Nachfrage seine Bankdaten. „Zu einem Vermögensschaden kam es hier bislang nicht“, informierten die Beamten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, in solchen Situationen niemals private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten sowie Zugangsdaten zu Online-Kundenkonten herauszugeben und Unbekannten niemals Zugriff auf den eigenen Computer zu gestatten, etwa durch Installation einer angeblichen Fernwartungssoftware.

Falls es doch dazu kommt, sollte unter anderen sofort der Rechner vom Internet getrennt und heruntergefahren werden. Außerdem sollten über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter geändert und immer Anzeige bei der Polizei erstattet werden.