Die rheinland-pfälzischen Jusos stellen sich hinter den Speyerer Vorsitzenden Nicholas Herbin. Der 24-Jährige war wie berichtet vor rund zwei Wochen angegriffen worden – es war nicht der erste Vorfall, der ihn traf. „Gerade deswegen ist es uns als Jusos wichtig, klar zu machen, dass Nicholas nicht alleine ist“, erklärt die Landesvorsitzende Beatrice Wiesner. Der ganze Verband stehe geschlossen und solidarisch hinter ihm. „Wir sind hier ganz klar: Wer einen von uns angreift, greift uns alle an.“ An den Vorfällen in Speyer sehe man ganz konkret, dass die Gewalt gegen ehrenamtlich Engagierte zunehme und welche Konsequenzen dies für die Betroffenen habe, so die Juso-Landesvorsitzende. „Gerade in Zeiten, in denen die gesellschaftliche Stimmung rauer wird, in denen Rechte und auch gewaltbereite Kräfte im Aufschwung sind, ist demokratisches und ehrenamtliches Engagement wie das von uns Jusos umso wichtiger“, erklärt Wiesner. Gewalt müsse viel schärfer öffentlich veruteilt und angeprangert werden. „Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Es ist mir wichtig, dass genau das der Gesellschaft auch bewusst wird: Es geht nicht nur um mich. Es geht um so viele persönliche Schicksale, die dahinter stecken, von Menschen, die sich für unsere Gesellschaft und Demokratie einsetzen“, wird Herbin in der Meldung zitiert. „Daher gehen diese Vorfälle uns alle an, und nicht nur die, die es direkt betrifft“, ergänzt Wiesner.