Von Michael Grohmann

Was macht das Speyerer Altstadtfest aus? Das Flair des Hasenpfuhls? Das Angebot an Essen und Trinken? Die Musik? Mit Sicherheit all dies. Aber der bei Weitem größte Reiz liegt wohl in der Begegnung von Menschen, deren Geselligkeit und Lebensfreude. Dass das auch in diesem Jahr so war, wurde unter anderem bei einer besonderen Begegnung in der Woche nach dem fröhlichen Treiben belegt.

Am Donnerstagabend nach dem Fest tagt im Hof des Sportanglervereins „Petri Heil“ jedenfalls die übliche Stammtischrunde. Plötzlich betritt eine junge Frau die Szenerie und schaut sich ratlos um. Vom Wirt angesprochen, offenbart sie freimütig ein Herzensanliegen: Sie, wohnhaft in Reilingen, ist auf der Suche nach einem jungen Mann, „so 30 plus“, dunkelhaarig, etwa 1,80 Meter groß, blaue Augen, dunkelgraues T-Shirt.

Blicke ausgetauscht

Mit dem hatte sie am Festsamstag so zwischen 22 und 23 Uhr einige Blicke ausgetauscht. Keiner hatte wohl den Mut, den anderen anzusprechen. Mag wohl auch daran gelegen haben, dass der junge Mann in Begleitung zweier Damen war. Die eine etwas älter, blond, die andere braunhaarig. Die Drei standen jedenfalls rechts an der Hofeinfahrt. Eine Episode mit Nachhaltigkeit. Denn die Begegnung geht der weiblichen Blickbekanntschaft seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Ein Recherche-Versuch per Facebook brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Angler prüften zwar in Gedanken, ob sie ins gesuchte Profil passen, konnten der jungen Frau aber letztlich nicht weiterhelfen. Im Festtrubel waren sie so eingespannt gewesen, dass sie sich unmöglich an einzelne Gäste erinnern konnten.

Aber Julia, so heißt die Reilingerin, will sich nicht entmutigen lassen und weiter suchen. Die Redaktion hat jedenfalls ihre Kontaktdaten. Falls sich vielleicht doch noch jemand meldet.

Es lebe das Altstadtfest, das warme Herz im Hasenpfuhl ...