Das Schule viel mehr ist als neun Jahre unbequeme Bänke drücken, beweisen „Ehemalige“ vom Gymnasium am Kaiserdom: Der Abiturjahrgang 1970 war jetzt mit zwei Jahre Corona-Verspätung zum „50-Jährigen“ an seiner ehemaligen Schule zu Gast. „Damals hatten wir noch keine Stühle, sondern Bänke. Auf den Tischen waren die Einsätze für die Tintenfässer zu sehen. Und im Klassenzimmer steht ja noch die Säule, hinter der wir uns verstecken konnten“, lautete eine Erinnerung. Neun ehemalige Abiturienten waren zum Treffen gekommen.

Christian Becker, Ulrich Best, Walter Garrecht, Michael Grebner, Christof Jung, Michael Kurt, Günter Mayer, Stefan Spindler und Joachim Wagner ließen sich von Schulleiter Hartmut Loos durch das altehrwürdige Gymnasium führen. Ganz oben im Musiksaal erinnerte Becker mit einem Musikstück auf dem Klavier an die bereits verstorbenen Mitschüler. Zwei der einstigen Abiturienten brachten es zu einer Professur, Günter Mayer lehrte Mathematik an der Universität Rostock und Christof Jung lehrt noch Physik an der Universität Mexiko-Stadt. Er komme zwei Mal im Jahr nach Deutschland, berichtete er.

Becker hatte ein buntes Programm organisiert. Abends ging es ins Lokal im Feuerbachhaus. Tags darauf stand unter anderem eine Schifffahrt mit der „Pfälzerland“ auf dem Programm, am Sonntag ging es in den Dom.