Matthias Nowack (65), Leiter des Fachbereichs für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport der Stadtverwaltung Speyer, ist am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet worden. Er verlässt das Rathaus nach 33 Jahren. In dieser Zeit war er unter anderem als Koordinator des Stadtjubiläums 1990, Oberbürgermeister-Referent, Pressesprecher, Abteilungs- und Fachbereichsleiter tätig. Mehrere Reihen von Kulturveranstaltungen der Stadt tragen seine Handschrift. Als seine Nachfolgerin hat die Stadt Tanja Binder (53) aus Mannheim ausgewählt, die ihr Amt im April antritt.

Nowack verabschiedete sich mit viel Dank, aber auch kritischen Worten bei einem Empfang in der Städtischen Galerie. „Die Überbürokratisierung und Überregulierung nehmen viel an Kreativität“, sagte er etwa in Bezug auf wachsende Auflagen für Veranstaltungen. Das Lob seines Arbeitgebers sang ihm Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) mit dem umgedichteten Chanson „Der Novak lässt mich nicht verkommen“.