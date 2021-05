Wieder stehen Wechsel in der Chefetage des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses an. Privatdozent Dr. Dirk Jentschura, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, verlässt das Haus nach 21 Jahren. Ihm folgt Professor Dr. Christian Klink. Die von Jentschura seit 2006 bekleidete Position des ärztlichen Direktors übernimmt Chefkardiologe Dr. Harald Schwacke.

Nach einer gemeinsamen „Blitzvisite“ mit dem Nachfolger aus Aachen schaut Jentschura noch einmal bei seinen Mitarbeitern vorbei. „Sie werde ich sehr vermissen“, sagt er an seinem letzten Arbeitstag in Speyer. Seinen Lebensmittelpunkt in Mannheim behalte er, betont der scheidende Chefarzt. Da will er in seinem großen Garten Abschied mit den Menschen feiern, mit denen er in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr Zeit verbracht hat als mit der Familie. Zehn Assistenz-, vier Oberärzte und zwei Kinderchirurgen bleiben samt Pflegepersonal zurück. „Offizielle Verabschiedungen im Fliednersaal der Diakonissen sind seit Pandemie-Ausbruch nicht mehr möglich“, erklärt Jentschura. Dennoch wird er nicht einfach so verschwinden.

Der 61-Jährige will noch einmal neue Gipfel stürmen. „21 Jahre sind eine lange Zeit“, sagt er. Jentschura habe die Allgemein- und Viszeralchirurgie wesentlich geprägt, betont Krankenhaus-Geschäftsführer Wolfgang Walter. Dazu gehört die Anerkennung des Speyerer Darmzentrums 2007, die des Onkologischen Zentrums 2009 und die Anbindung an die Medizinischen Fakultäten in Mannheim und Heidelberg. Jentschura habe die Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg (UMCH) als Akademisches Lehrkrankenhaus federführend entwickelt und geleitet und sich international für die Nachwuchsausbildung an der Caucasus International University Tiflis in Georgien eingesetzt.

„Es gab Anlässe“

„Hier ist wirklich viel entstanden“, staunt der Chefarzt. „Die Patientenzahlen haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 40 Prozent erhöht.“ Darüber freut sich Jentschura. Kritik übt er an der Praxis, Patienten ein paar Stunden nach der Operation nach Hause zu entlassen. „Eine Nacht zur Überwachung in der Klinik wäre sinnvoll.“ Das Wohl der Patienten liegt ihm auch am letzten Arbeitstag am Herzen. Dennoch hat er am 11. November 2019 seine Kündigung eingereicht. „Es gab Anlässe“, sagt Jentschura. Auch den, dass er manches gerne anders gemacht und gehabt hätte. Hauptgrund jedoch sei der Wunsch nach Veränderung. Einem Monat Vertragsverlängerung habe er zugestimmt, um Klink Verantwortung und Aufgabe übergeben zu können. „Heute ist für mich endgültig Schluss“, sagt Jentschura am Freitag vor dem 1. August. Geschenke der Mitarbeiter bringt er in sein Büro, das er am Abend ausräumen will. Künftig wird der Chefarzt lehren und Fähigkeiten und Erfahrungen in der Industrie und am OP-Tisch einbringen.

Vertrauen in die Kollegen

Vorher geht es in den Urlaub. Zu Hause warten Ehefrau, zwei Töchter und zwei Hündinnen – Kira und Hannelore – auf Jentschura. Er freut sich auf mehr Zeit mit der Familie und dem tierischen Anhang. Die Töchter sind beruflich in die Fußstapfen des Vaters getreten – in der Human- und Tiermedizin.

Seinen Kollegen und Mitarbeitern wünscht Jentschura, dass sie eventuell steigende Covid-Zahlen gut bewältigen. „Auf meine Leute kann sich jeder verlassen“, betont er. Ihnen vertraut er mehr als der Politik. Sie hätten nach Pandemieausbruch Tag und Nacht am Aufbau der Covid-Station gearbeitet. Als entsprechende Vorräte knapp geworden seien, habe er Beatmungsschläuche zusammengebaut. „Wenn es um Leben oder Tod geht, nehme ich zur Not auch einen Gartenschlauch.“