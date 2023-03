Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Landgericht Frankenthal ist am Donnerstag ein 30-Jähriger verurteilt worden, der 2016 die Postbank in Speyer-West überfallen hatte. Er war ohne Beute geflüchtet – nicht ohne noch eine ordentliche Dosis Pfefferspray abbekommen zu haben.

Minderschwerer Fall von räuberischer Erpressung – ein Jahr und neun Monate auf Bewährung, lautete das Urteil. „Eine denkbar schlechte Kosten-Nutzen-Relation“, nannte der