Welche Vögel sind noch da? Diese Frage will die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ beantworten. Vom 6. bis 8. Januar 2023 rufen der Naturschutzbund Nabu und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) dazu auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Laut dem Nabu Landesverband haben sich im Januar 2022 in Rheinland-Pfalz knapp 9500 Menschen an der Aktion beteiligt, deutschlandweit waren es rund 176.000.

Dabei wird von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus von jeder Vogelart die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können per App unter www.NABU.de/vogelwelt, unter www.stundederwintervoegel.de oder unter www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 1157115 geschaltet, informiert der Nabu.

Kommen Waldvögel in die Gärten?

Bei der Vogelzählung im Januar 2022 war laut Nabu der Haussperling der in Rheinland-Pfalz wie bundesweit am häufigsten gesichtete Wintervogel in den Gärten. Auf ihn folgten Kohlmeise und Blaumeise auf Platz zwei und drei. Möglicherweise könnte es in diesem Winter weniger Betrieb am Futterhaus geben, informiert der Nabu, denn 2022 seit ein „Mastjahr“. Das bedeute, dass Eiche, Buche oder Fichte außerordentlich viele Früchte gebildet hätten.

Für Waldvögel wie Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer, Buntspecht und Buchfink usei der Tisch „mit Baumfrüchten überreich gedeckt“. Daher werde es interessant sein zu beobachten, ob wie stark die typischen Waldvogelarten in die menschliechen Siedlungen kommen würden. Das werde sich an den Futterhäuschen zeigen, so der Nabu, der dafür wirbt, den Vögeln im Winter Saaten und ungenetzte Meisenknödel anzubieten.