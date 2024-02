Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael „mig“ Grohmann ist einer der bekanntesten Fasnachter in Speyer. Dabei liegen seine Wurzeln auf der Bühne eigentlich eher in einem anderen Bereich. Dass er bei der Speyerer Karnevalsgesellschaft (SKG) nun seinen Abschied angekündigt hat, sorgt für Bedauern. Der 74-Jährige berichtet, warum er einen Fuß in der Hintertür lässt und noch Pläne hat.

„Moi Herz is schwer,

moin Kopp ist leer.