Ein umgekipptes Auto hat am frühen Freitag, 1.48 Uhr, einen Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Eselsdamm erforderlich gemacht. Der 29-jährige Fahrer, bei dem die Polizei von einer Alkoholisierung ausgeht, habe auf seiner Fahrt in Richtung Ziegelofenweg aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links gelenkt, zunächst den Spiegel eines geparkten Fahrzeugs touchiert und sei dann frontal mit einem weiteren geparkten Fahrzeug zusammengestoßen. Folge: Sein Auto kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die mit vier Wagen und 13 Kräften ausgerückte Feuerwehr und der Rettungsdienst mussten den Mann mit hydraulischem Gerät befreien. Er habe über Schmerzen am Rücken, in der Hand und im Brustkorb-Bereich geklagt. Er habe nach Alkohol gerochen, aber einen Alkoholtest verweigert. Neben einer Blutprobe habe er seinen Führerschein abgeben müssen. Die Feuerwehr war rund eine Stunde damit beschäftigt, ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Auch die Rufbereitschaft Öl der Stadt Speyer und ein Abschleppdienst wurden laut Bericht hinzugezogen.