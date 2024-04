Ein Falschfahrer aus Speyer war in der Nacht auf Mittwoch über viele Kilometer auf der B9 unterwegs. Die Polizei sucht nun Zeugen der Fahrt.

Der Autofahrer fuhr laut Polizei an Speyer und Germersheim vorbei bis in Richtung Wörth – jedoch auf der falschen, nördlichen Richtungsfahrbahn. Bei den Dienststellen in Speyer und Germersheim seien daher mehrere Anrufe eingegangen. Ein Unfall sei wahrscheinlich wegen des geringen Verkehrs nachts um 2.20 Uhr vermieden worden. Ein Polizei-Sprecher berichtet von zumindest einer Begegnung im Germersheimer Bereich, bei der ein Ausweichmanöver nötig gewesen sei. Polizisten aus Karlsruhe hätten den Fahrer – ein 81-Jähriger aus Speyer – im Bereich des Knotens B9/B10 von der Fahrbahn geleitet. An seinem Citroen-Kleinwagen seien keine Schäden festgestellt worden.

„Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Mann ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet“, meldet die Polizei. Sie bittet durch die Fahrt potenziell geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.