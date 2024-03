Mehrere Sachbeschädigungen hat laut Polizei eine Gruppe Unbekannter am frühen Samstagmorgen im Spitzenrheinhof verursacht.

Gegen 4.30 Uhr sei die Steinmauer eines Vorgartens in dem Gebiet im Speyerer Nordosten umgetreten worden, so die Polizei. Mehrere Unbekannte seien bei der Flucht beobachtet worden. Am Vormittag sei festgestellt worden, dass Unbekannte – womöglich dieselbe Gruppe – auch Baustellen-Schilder in der Umgebung umgeworfen hätten. Sie seien wieder aufgestellt worden. Anwohner berichten außerdem von auf eine Schafweide geworfenen Warnlichtern, einem herausgerissenen Gartentor und auf die Straße geworfenen Pflastersteinen. Die Ermittlungen laufen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.