Die Stadt Speyer hält an ihrem Vorschlag fest, beim Land Rheinland-Pfalz die Verantwortung für die Geschwindigkeitsüberwachung in ihren Grenzen zu übernehmen. Bislang ist dafür die Polizei zuständig. Die Politik kritisiert jedoch teilweise, diese kontrollierte innerorts nicht genug. Die SPD hatte 2018 den Prüfantrag dazu gestellt. „Durch die Übernahme der Aufgabe ist die Stadt Speyer in der Lage, in deutlich höherem Umfang die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu überwachen und damit dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen“, lautet die Argumentation der Verwaltung. Dies rechtfertige die Kosten, denn es handele sich wahrscheinlich um ein Zusatzgeschäft.

Der Vorschlag hätte schon ab Juni in den politischen Gremien diskutiert werden sollen, wurde dann aber von der Tagesordnung genommen. Jetzt ist in seiner Sitzung am Mittwoch (19 Uhr, Stadtratssitzungssaal) zunächst der Verkehrsausschuss an der Reihe, bevor im Dezember Hauptausschuss und Stadtrat entscheiden sollen. Auf eine Kooperation mit der Stadt Landau, die diese angeboten hatte, um Personal und Geräte besser auszulasten, will Speyer verzichten.