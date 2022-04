Die Bauarbeiten der Stadtwerke Speyer (SWS) in der Heydenreichstraße gehen voran: Wie Sprecherin Angela Sachweh auf Anfrage mitteilt, ist am Mittwoch Bauabschnitt zwei beendet worden. Am Donnerstag soll es demnach mit Bauabschnitt drei (Kreuzung Kutschergasse/Hellergasse) weitergehen. „Am Donnerstag informieren wir die Kutschergasse, dass diese nicht mehr von der Heydenreichstraße aus erreicht werden kann, sondern nur über die Große Sämergasse“, so Sachweh. Wie berichtet, werden in der Heydenreichstraße die Gas- und Wasserhauptleitungen erneuert. Ende März war damit begonnen worden. Als Dauer hatten die SWS einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen genannt. Das Parkhaus in der Heydenreichstraße ist über den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten über die Ludwigstraße erreichbar.