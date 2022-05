Einen Blick hinter die Kulissen des Speyerer Industriehofs verspricht der nächste „Abendbummel“, den die städtische Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Stadtmarketing für Freitag, 20. Mai, angekündigt hat. Mehrere in der ehemaligen Celluloid-Fabrik angesiedelten Geschäfte sollen dann laut einer Pressemitteilung zeigen, was sie zu bieten haben. Das „Industriehof Spezial“ des Abendbummels beginnt um 18 Uhr auf dem dortigen Parkplatz mit einer Begrüßung der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de zu wenden. Die Eintrittskarten werden mit der Post versandt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt.