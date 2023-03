Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die fast schon unheimliche Rekordjagd des Purrmann-Gymnasiums Speyer geht weiter. Nach drei Teilnahmen am Winterfinale, steht nun der dritte Starter bei den Frühjahrsentscheidungen in Berlin fest: die Turner im Wettkampf IV (Jahrgänge 2010 bis 2013). Sie gewannen am Donnerstag den Landesentscheid in Edenkoben.

Die Speyerer Eric Schreiner, Alexandra Thiel, Lucy Lucas, Johanna Saar, Greta Sailer, Lilly Fandert sowie Pauline Gerner erblickten von 2010 bis 2012 das Licht der Welt. Damit reisen zwei Turnriegen und