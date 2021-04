Die nächste LadenMusik ist am Dienstag, 13. April, 19 Uhr, bei Thomas Knerr in seinem Geschäft Stiller Radsport in Speyer.

In seinem Glaspavillon hingen die ersten Kunstwerke von Gerdi König, sie hat ihr Atelierhäuschen direkt nebenan. Auf Einladung des Kulturbüros wurden dann innenstadtweit immer mehr Schaufenster „bespielt“ und so entwickelte sich die SchaufensterKunst.

Aus Thomas Knerrs Idee, mal einen Online-Hörabend mit seinen Schallplatten via Zoom im Bekanntenkreis zu veranstalten, ist dann die LadenMusik entstanden. Finanziert wird die Reihe von Speyer.Kultur.Support.

Musikalisch wird die Plattensammlung von Thomas Knerr im Mittelpunkt stehen, aus der sich Moderator und LadenMusik DJ Hering Cerin bedient.

Link zum Stream ist https://www.mixcloud.com/live/ladenmusik/

Alle vorherigen Ausgaben der LadenMusik stehen auf dem YouTube-Kanal der Stadt Speyer: https://youtube.com/user/StadtSpeyer