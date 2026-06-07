Geschickt arrangierte Massenszenen sind eines der Markenzeichen der Ötigheimer Freiluftspiele. Bei „My Fair Lady“ begeisterte das 3000 Premierbesucher.

In Ovids „Metamorphosen“ ist der Bildhauer Pygmalion so sehr von der von ihm geschaffenen Skulptur einer Frau begeistert, dass er diese mithilfe der Göttin Aphrodite zum Leben erweckt. Georg Bernhard Shaw griff diesen Gedanken in seinem 1913 entstanden durchaus sozialkritisch gemeinten Schauspiel „Pygmalion“ auf, das wiederum die Grundlage für das 1956 uraufgeführte Erfolgsmusical „My Fair Lady“ mit der Musik von Frederick Loewe nach dem Libretto von Alan J. Lerner bildet.

Das aus einfachen Verhältnissen stammende Blumenmädchen Eliza Doolittle wird zum Objekt einer Wette des Sprachforschers Professor Henry Higgins und Oberst Pickering. Higgins will aus der von ihm verachteten jungen Frau aus der Gosse innerhalb von sechs Monaten durch hartes Sprachtraining eine Lady machen, die sich in der englischen High Society bewegen kann, ohne dass ihre wahre Identität herauskommen würde. Was Higgins zu Beginn von Eliza hält, ist ebenso eindeutig wie abstoßend: „Ein Mensch, der derartig ekelerregende Laute ausstößt, hat kein Recht zu leben“.

Der unbarmherzige Drill zeigt Erfolge. Auch wenn Eliza beim Rennen von Ascot noch aus der Rolle fällt, und der junge Freddy Eynsford-Hill sich in die Burschikose verliebt, beim Diplomatenball schlägt die Stunde der ehemaligen Blumenverkäuferin. Sie verzaubert alle, sogar den Rivalen von Higgins, den ungarischen Sprachforscher Zoltan Karphathy.

Futter für die Augen

Auf der größten deutschen Freiluftbühne nimmt sich Marc Krone mit handwerklichen Geschick „My Fair Lady“ an. Die opulent ausgestatteten Massenszenen (Kostüme Ulli Kremer) wie beim Rennen von Ascot, hier hat auch die Reiterei der Volksschauspiele ihren vom Publikum sehnlichst erwarteten Auftritt, oder beim Diplomatenball bieten gekonnt inszeniertes Augenfutter, an dem auch die Choreographie von Hakan T. Aslan ihren Anteil hat, ebenso kann Bernard Baggers zuverlässige musikalische Leitung überzeugen.

Die unten haben auch ihre großen Auftritte, Armut kann wie in Ötigheim durchaus pittoresk sein. Ist die große Treppe für die Massenauftritte der Freiluftbühne reserviert, so hat der für Bühne und Ausstattung verantwortlich zeichnende Karel Spanhak sich detailverliebt am England zu Beginn des 20. Jahrhunderts für den im Vordergrund platzierten Wohnraum von Henry Higgins orientiert, einen Walzenphonografen für Sprachaufzeichnung inklusive.

In den Szenen zwischen Higgins und Eliza kommt die Qualität der genauen Personenzeichnung von Krones Inszenierung besonders zum Tragen. Es ist beachtlich, was der niederländische Regisseur aus den allesamt nichtprofessionellen Darstellern der Premiere herausholt, der Begriff „Laien“ verbietet sich bei der hohen Qualität des Spiels. Anna Beckerts schlanke Eliza Doolittle, die optisch an Audrey Hepburn in der erfolgreichen Verfilmung des Musicals erinnert, gelingt die Wandlung vom ordinären, berlinernden Blumenmädchen zur die Hochsprache souverän meisternden Dame mit vielen Zwischentönen. Es ist eine Emanzipationsgeschichte, wie sie am brutalen Drill von Higgins nicht zerbricht, sondern letztlich als gestärkte Persönlichkeit hervorgeht. Und auch gesanglich ist Anna Beckert in den Hits wie „Es grünt so grün“ oder „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“ mehr als ansprechend.

Reinhard Danner unterstreicht die Kälte, mit der Henry Higgins das Versuchsobjekt Liza behandelt. Er verleiht dem frauenhassenden Junggesellen durchaus sadistische Züge. Aber Danner zeigt auch die lange verborgenen verletzlichen, einsamen Züge von Higgins, der sich hinter intellektueller Brillanz versteckt, um keine menschlichen Regungen zeigen zu müssen. Die Bemühung von Kurt Tüg als Oberst Pickerings, Higgins zu bremsen, bleiben gegenüber dessen brutaler Persönlichkeit letztlich hilflos.

Martin Kühn verleiht Elizas Vater durchaus sympathische Züge des faulen Säufers, dem man nicht wirklich böse sein kann, Tobias Kleinhans gibt mit ansprechendem Tenor den in Liza unglücklich verliebten Freddy.

Zum Ende zeigt sich Marc Krones Inszenierung konsequent: Es gibt kein aufgesetzt wirkendes Happy-End, die nun auf ihre eigene Kraft und Fähigkeiten vertrauende Eliza fährt im Taxi in ihr neues Leben, Higgins schaut ihr resignierend hinterher.

Info

Nächste Aufführungen am 13. und 14. Juni. www.volksschauspiele.de.