Beim in St. Gangolf waren gleich vier Chöre zu erleben gewesen. Diese brachten erfrischend und schwungvoll mit Volksweisen, Chansons und Schlagern, aber auch klassischen Stücken das Publikum in gute Laune.

Nach einer guten Stunde wohlklingenden Chorgesangs herrschte am Muttertags-Morgen in der katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen aufgekratzte Stimmung.

Die von vier Chören gut in Laune gebrachte Hörgemeinde hatte zuvor die Volksweisen, Chansons und Schlager schon mitgesungen und spendete am Ende voller Erbauung viel Beifall. Dirigentin Almut Fingerle-Krieger hatte die Besucher ihrer Muttertags-Matinee immer wieder zum Mitsingen animiert.

Das war nicht allzu schwer. Denn Dirigentin Fingerle-Krieger der vier beteiligten Chöre, die in einer Gesamtstärke von fast 60 Singenden ihre Chöre und Lieder erschallen liessen, hatte so bekannte Titel wie „Über den Wolken“, „The Rose“, „Maintenant“ und „Sister act“ aufgeboten. Alles machte Laune. Tasten-Tausendsassa Bernd Camin zauberte am E-Piano die fetzigen Rhythmen mit Goldfingern auf die Klaviatur.

Eine besondere Freude

Die Chor-Arbeit von Fingerle-Krieger kann sich in ihrer erfrischenden, schwungvollen Art wohlgefällig hören lassen. Die flüssigen, fröhlichen und zum Teil spritzigen Vorträge waren so recht dazu angetan, den vielen anwesenden Müttern zu ihrem Ehrentag eine besondere Freude zu machen.

Dabei kam am Ende mit Bachs schön weiträumig gebundenem „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ aus BWV 147 und mit einem modernen „Laudate Dominum“ in beschwingt-modernem Gewand unter Silvia Körners Leitung mit Fingerle-Krieger an der obligaten Violine auch das Tiefgehend-Religiöse nicht abhanden.

Auch eine kraftvoll-aufjubelnde Version des Beethoven-Neunte-Finalchors zeigte nochmals die Konzerttauglichkeit von Fingerle-Kriegers Chor. Das Freudvolle war ganz groß geschrieben. Fingerle-Kriegers Gross-Sängerschar begann mit ihrem Gesamtchor aus dem Kirchenchor St. Gangolf, der daraus hervor gegangenen Gemeinschaft „Chorissimo“, den französisch-sprachigen „Chansonettes“ der Bibliothèqe Française und den „Voices“ der Musikschule Speyer mit dem weiträumig-freudvollen Song „The Rose“. Die Intonation war stabil. Die Dirigentin holte mit weit ausgreifenden Bewegungen die nötige Ausdrucksfülle aus ihrer Sängerschar heraus.

Swingende Chansonettes

Tonrein, sanft und zart folgten die Nachwuchs-“Voices“ allein mit schön gleitenden Sequenzen in „Sister act“ und einem schottischen Volkslied im forschen Marschrhythmus. Fingerle-Krieger gab die fetzigen Synkopen-Rhythmen vernehmlich vor. Stimmbildung kann noch Stabilität steigern. Glänzend artikuliert vernahm man anschließend die Chansons der im Speyerer Haus der Vereine in der Rulandstrasse angesiedelten „Les Chansonettes“, die seit nunmehr zehn Jahren mit Erfolg französisches Chanson-Gut pflegen. Swingende Bewegungen wurden den girlandenartigen Tonfolgen mitgegeben. Nach „Über den Wolken“ und „Maintenant“ hörte man im zweiten Durchgang noch das lauthals hymnische „Aux Champs Elysées“, wobei die Gruppe „Chorissimo“ hinzu trat.

Lauthalse Emphase

Die konnte dann mit machtvoll ausgefahrenen Strophenliedern wie „When you believe“, „We are the World“ und „You raise me up“ ihr 20jähriges Bestehen in satter, kraftvoller Stimmstärke zum Ausdruck bringen. Das waren bunt leuchtende Gebinde voll lauthalser Emphase so recht zur Muttertags-Feier.

Reicher Beifall und Blumengebinde dankten Almut Fingerle-Krieger, Silvia Körner und Bernd Camin am Ende für ihre profunden und engagierten musikalischen Einsätze. Allein die organisatorische Logistik war lobenswert. Mit einem beschwingten Umtrunk klang das anregende Muttertagskonzert vor der Kirche aus.