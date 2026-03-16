Zwischen Not und Bürokratie: Eine Pfälzerin lebt von Trinknahrung. Die Barmer will die Kosten ohne Kassenrezept nicht übernehmen. Das Sozialgericht lehnt einen Eilantrag ab.

„Ich weiß genau, was mein Körper zum Überleben braucht. Dass eine Krankenkasse meine fachlich fundierte Notlage ignoriert und mich als Mutter in die körperliche Erschöpfung treibt, werde ich nicht länger hinnehmen. Ich kann außerdem nicht verstehen, wie das Sozialgericht Bürokratie über ein Menschenleben stellen kann?“ Scarlet Mc Rae wirkt sehr klar und überlegt, wenn sie über ihr Schicksal spricht. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie verzweifelt sie ist: Die 32-jährige, alleinerziehende Mutter aus Altdorf (Kreis Südliche Weinstraße) hat eine restriktiv-vermeidende Essstörung (ARFID) und ernährt sich ausschließlich von Trinknahrung. Sie hat die Barmer verklagt und will erwirken, dass die Krankenkasse die Kosten für die Flüssigkeit mit für sie lebensnotwendigen Nährstoffen übernimmt. Die Kasse hat das abgelehnt. Ein Allgemeinmediziner mit Privatpraxis für ganzheitliche Medizin attestiert Mc Rae, dass sie ohne die Trinknahrung innerhalb der nächsten Monate einen vollständigen Zusammenbruch ihres Immunsystems und der körpereigenen Regenerationsfähigkeit erleiden werde.

„Die verordnete Trinknahrung ist für mich kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein essenzielles Medikament“, sagt die medizinische Fachangestellte, die nach eigenen Angaben aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann und Krankengeld bezieht. Mc Rae schätzt, dass es um 300 bis 400 Euro geht, die die Krankenkasse jeden Monat für die Trinknahrung aufbringen müsste. Ein Betrag, den eine Krankenkasse mit einem Milliarden-Budget verkraften könne, findet die 32-Jährige.

Die 32-Jährige tut viel dafür, dass man ihr ihre Krankheit nicht ansieht. Foto: Mc Rae/oho

Gestörtes Essverhalten: Fast Food, Cornflakes, Currywurst

Mc Rae hat nach eigener Aussage „schon immer ein gestörtes Essverhalten“. Sie ernährte sich zwischenzeitlich nur von Cornflakes einer bestimmten Sorte – zum Frühstück und zum Abendessen – sowie von Pommes frites zum Mittagessen. Als Jugendliche besuchte sie jeden Tag McDonald’s und aß dort immer das gleiche Menü, aber nur zur Hälfte. Später ging sie stets zu einem Imbiss, bei dem sie Currywurst mit Pommes bestellte – bis der Laden umzog. An ihrem Tiefpunkt wog Mc Rae bei einer Körpergröße von 1,70 Meter nur 48 Kilogramm. Sie war dauernd krank, ihr Immunsystem geschwächt, sie erlitt Kreislaufzusammenbrüche.

Die junge Frau sagt, dass es ihr nicht darum gehe, dünn zu sein. Ihr Essverhalten passe nicht zum Krankheitsbild von Magersucht oder Bulimie. Sie verspüre Hunger, aber nie viel. Vielmehr ekele sie sich vor Essen. Im vergangenen Oktober diagnostizierte ihr ein Arzt eine vermeidend-restriktive Essstörung. Bei dieser psychischen Erkrankung wählen die Betroffenen ihre Nahrung extrem aus. Sie ekeln sich vor Nahrungsmitteln, deren Geruch, Geschmack und der Zusammensetzung. „Ich weiß, dass dieses Verhalten schwierig ist, weil Essen ein Grundbedürfnis ist“, sagt Mc Rae. Sie könne sich durchaus auch mit dem Gedanken an gesundes Essen anfreunden, kaufe zum Beispiel Hähnchenbrustfilet und Kartoffeln, wolle diese zubereiten, aber dann blieben die Nahrungsmittel im Kühlschrank liegen und verschimmelten, weil sie sich plötzlich davor ekele. „Ich kann diesen Automatismus nicht durchbrechen“, sagt die 32-Jährige. Ein Facharzt für Psychiatrie und Neurologie bestätigt, dass Mc Rae diese Verhaltensweise nicht willentlich steuern könne, sondern es sich um eine schwerwiegende psychische Störung handele. Er hält eine gesicherte Zufuhr der Trinknahrung und die Kostenübernahme für notwendig, damit die Patientin eine Psychotherapie beginnen kann.

Nimmt nur flüssige Nahrung zu sich: Scarlet Mc Rae. Foto: Mc Rae/oho

Krankenkasse beruft sich auf Rezept, Sozialgericht fehlt Beleg

Die Barmer hat sich nach Angaben eines Sprechers den Fall von Scarlet Mc Rae noch einmal genau angeschaut, als die RHEINPFALZ die Krankenkasse mit den Sorgen der jungen Frau konfrontiert. „Uns ist bewusst, dass sich Frau Mc Rae in einer schwierigen gesundheitlichen Situation befindet“, sagt der Sprecher. Die Krankenkasse müsse aber bei ihrer Entscheidung bleiben, die Kosten nicht zu übernehmen, weil sie als gesetzliche Krankenversicherung an geltende Gesetze und die aktuelle Rechtslage gebunden sei. Das Problem sei, dass Mc Rae von ihrem Hausarzt lediglich ein Privatrezept für die gewünschte Trinknahrung erhalten habe. „Daher ist uns eine Kostenübernahme nicht möglich, unabhängig von der Höhe der Kosten, in diesem Fall 482,44 Euro“, sagt der Barmer-Sprecher. Zudem habe Mc Rae den Beschaffungsweg nicht eingehalten und sich die Trinknahrung besorgt, ohne eine Kostenübernahme vorher zu beantragen. Der Barmer-Sprecher verdeutlicht abschließend, dass es allein in der Therapie- und Verordnungshoheit der Ärztin oder des Arztes liege, zu entscheiden, ob die Verordnung von Trinknahrung medizinisch notwendig ist. „Stellt eine Ärztin oder ein Arzt mit Kassenzulassung hierzu lediglich ein Privatrezept aus, haben wir keine andere Möglichkeit, als davon auszugehen, dass die medizinische Notwendigkeit nicht gegeben ist.“

Das Sozialgericht in Speyer hat den Eilantrag von Mc Rae zur Kostenübernahme ebenfalls abgelehnt. Eine Gerichtssprecherin erläutert auf Anfrage, dass Versicherte nur dann Anspruch auf die Übernahme der Kosten hätten, wenn die Trinknahrung von einem zugelassenen Vertragsarzt als medizinisch notwendig angesehen und verordnet würde. Im Fall der Antragstellerin habe bisher kein Vertragsarzt eine entsprechende Verordnung über Trinknahrung vorgenommen. Damit sei die medizinische Notwendigkeit einer solchen Versorgung mit spezieller Nahrung nicht belegt. Außerdem fehlt dem Gericht in dem sogenannten Eilverfahren, das Mc Rae angestrengt hat, der Nachweis, dass sie sich die Nahrung – zwei Portionen, also 400 Milliliter, Trinknahrung pro Tag mit einem Preis von zirka zehn bis 12 Euro pro Liter – nicht auf eigene Kosten beschaffen könne.

Mc Rae hat gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, gegen den Beschluss Beschwerde beim Landessozialgericht Rheinland-Pfalz einzulegen. Die Barmer sagt, dass sie die Kosten für die Trinknahrung übernehmen werde, sobald die junge Frau ein Kassenrezept einer Ärztin oder eines Arztes mit Kassenzulassung vorlege.