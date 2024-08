Eine 39-Jährige ist am Dienstag gegen 19.10 Uhr in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Mit dabei hatte sie ihre elfjährige Tochter und ihr neugeborenes Kind. Die Frau hat laut Polizei Waren aus der Auslage genommen und in einem Kinderwagen und Kinderrucksack verstaut. Anschließend wollte sie das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten Lebensmittel und Küchengeräte im Wert von 40 Euro gefunden werden. Die Diebin erhielt vom Supermarkt ein lebenslanges Hausverbot. Zudem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.