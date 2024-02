Einbruchsspuren am Türschloss stellte nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 16.30 Uhr der Eigentümer einer Gartenlaube in der Hermann-Ehlers-Straße in Speyer-West fest. Im Inneren habe er dann Gegenstände bemerkt, die ihm nicht gehörten. Die Polizei zählt einen Schlafsack, einen Akkubohrer, eine Taschenlampe und mutmaßliches Diebesgut wie Münzgeld, ein Mobiltelefon der Marke Motorola, sieben Uhren verschiedener Marken sowie zwei Goldringe auf und sucht mögliche Zeugen des Vorfalls.