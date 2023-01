Am Speyerer Friedhof gibt es Parkplätze zum Beispiel unter den üppigen Bäumen entlang der Brunckstraße. Nicht immer sind diese jedoch frei, und nicht immer ist es vom jeweiligen Stellplatz ein Katzensprung bis zum Friedhofstor. Dass damit das Problem des Falschparkens verbunden sein kann, legt ein Schild direkt neben dem nördlichen Eingang in der Brunckstraße nahe: Dort ist nämlich eine offenbar private Garage angesiedelt, neben der noch ein bisschen Pflasterfläche zur Verfügung steht, um locker zwei Autos unterzubringen. Und offenbar beachtet nicht jeder, dass es sich dabei um Privatfläche handelt, weshalb an der Garage ein Schild mit Kreide-Aufschrift hängt: „Parkgebühren: 10€/15 min“.

Dieser Tarif ist angesichts des fehlenden Automaten und der fehlenden Parkraumüberwachung wohl nicht ganz ernst gemeint. Abschreckend wirken dürfte er auf diejenigen, die genau hinschauen, aber durchaus. Dem unbekannten Verfasser bleibt also zu wünschen, dass der Wink mit dem Zaunpfahl Wirkung zeigt. Und die Autofahrer müssen hoffen, dass sich die Stadt von dieser Preisgestaltung nicht für andere, tatsächliche Parkflächen inspirieren lässt ...