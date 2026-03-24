Die Erwartungen an Frauen sind hoch. Wer nein sagt, erlebt oft Gegenwind. Trainerin Melanie Konrad erklärt, warum Mut zum Nein so wichtig ist und wie alle davon profitieren.

Frau Konrad, wieso glauben Sie, dass es Frauen und Kindern schwerfällt, Nein zu sagen?

Ich erlebe bei Frauen, dass sie stark wirken, weil sie stark sein müssen, viel leisten, Verantwortung in der Familie und/oder im Beruf übernehmen. Das ist eine unsichtbare Last, die sie mitschleppen. Dabei vergessen sie oft sich selbst. Es gibt so viele tolle Frauen, die von außen erdrückt werden und nicht sie selbst sein können. Das beginnt bereits im Kindesalter. Wenn ein Kind nicht das tut, was es soll, dann hört es oft schnell: Du sollst das nicht tun. Ich finde es deshalb wichtig, dass Menschen schon von klein auf lernen, Nein zu sagen.

Welchen Typ Frau betrifft dieses Thema, nicht Nein sagen zu können?

Es betrifft zunehmend alle Frauen. Das sind Mütter, aber auch Frauen ohne Kinder oder selbstständige Frauen, die ihre ganze Kraft in ihr Business stecken. Es gibt keine Ausnahmen, außer vielleicht Frauen, die sich schon intensiv mit sich selbst beschäftigt haben.

Ist es wirklich eine Frage des Geschlechts?

Es gibt auch Männer, die nicht Nein sagen können. Aber tendenziell betrifft es eher Frauen, weil viele Mädchen früh lernen, nett, brav und angepasst zu sein. Diese Erwartung begleitet viele Frauen noch im Erwachsenenalter. Mir ist wichtig, dass Mädchen mutig sein dürfen, ihre Meinung sagen und ihre Grenzen spüren lernen. Und auch Frauen dürfen sich immer wieder fragen: Was will ich eigentlich wirklich für mein Leben? Das zeigt sich oft schon in kleinen Alltagssituationen, zum Beispiel, wenn man mal keinen Kuchen für die Kita backt. Durch dieses Nein wird keine echte Verbindung abbrechen. Vielmehr lernen wir, auch auf uns selbst zu achten. Erst wenn es uns selbst gut geht, können wir uns um andere kümmern.

Will Kinder und Frauen stärken: Melanie Konrad. Foto: Melanie Konrad/oho

Wie schätzen Sie die Situation derzeit ein? Sind wir bei diesem Thema – Achtsamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme – nicht schon weit vorangeschritten oder nehmen Sie eine Rolle rückwärts wahr?

Wir sind mittendrin. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten wie nie zuvor. Gleichzeitig wächst bei vielen Frauen das Bewusstsein, auch auf sich selbst achten zu wollen. Gerade jüngere Mütter stellen sich diesen Fragen häufiger. Gleichzeitig sollen sie viele Erwartungen erfüllen: den Haushalt organisieren, gesund kochen, sich um die Kinder und den Partner kümmern, durchtrainiert sein, gut aussehen und Geld verdienen, also am besten noch in Vollzeit arbeiten. Der Tag hat aber nur 24 Stunden. Diese Ansprüche sind für eine einzige Person zu viel.

Was heißt es denn für die Gesellschaft, wenn mehr Menschen Nein sagen?

Dann entsteht erst einmal Reibung. Aber es ist wichtig, für das einzustehen, was man selbst möchte, statt nur die Erwartungen anderer zu erfüllen. Wenn man das gelernt hat, kann man auch besser mit Gegenwind umgehen.

Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, dass es Ihnen vor allem um Frauen und Kinder geht. Ist es aber nicht wichtig, dass alle Geschlechter, egal ob weiblich, männlich oder divers, an einem Strang ziehen, beziehungsweise gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen?

Es ist wichtig, dass jeder seine Bedürfnisse kommuniziert. Das ist der erste Schritt – egal ob in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis oder im Beruf. Sonst entstehen schnell Missverständnisse und Spannungen. Viele Männer beschäftigen sich inzwischen ebenfalls mit diesen Themen und merken, dass ihnen manches vorher gar nicht bewusst war. Wenn wir miteinander sprechen und einander zuhören, kann daraus ein besseres Miteinander entstehen.

Zur Person & Termin

Melanie Konrad ist 48 Jahre alt und lebt in Speyer. Sie ist Systemischer Coach sowie Natur- und Achtsamkeitstrainerin und arbeitet mit Frauen und Kindern daran, Mut und innere Stärke zu entwickeln. Von 14. April bis 19. Mai, jeweils dienstags von 15.30 bis 16.30 Uhr, bietet sie auf dem Martinshof bei Dudenhofen das Programm „Mutzeit“ für Kinder zwischen vier und sechs Jahren an. Es umfasst sechs Termine inklusive eines Kennenlerntermins und findet in einer kleinen Gruppe mit maximal sechs Kindern statt. Dabei sollen Kinder lernen, spielerisch ihr Selbstvertrauen zu stärken und Mut auf ihre eigene Weise erleben können. Weitere Infos und Anmeldung im Internet unter www.melaniekonrad.de