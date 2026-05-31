„Seil auf! Spannen! Zieht!“ Das sind die Kommandos für den Brezelfest-Samstag am 11. Juli: 111 Akteure bereiten sich auf den nächsten Speyerer Weltrekordversuch vor.

Eine 111 Tonnen schwere Lokomotive samt Waggons. 111 Menschen. 111 Meter Strecke. Was nach einer verrückten Idee klingt, soll beim Speyerer Brezelfest Realität werden: Am Samstag, 11. Juli, wollen 18 Teams auf den Gleisen des Technik-Museums Speyer einen Weltrekord aufstellen – mit Muskelkraft. Ohne Motor, ohne technische Hilfe soll der tonnenschwere Zug kontrolliert in Bewegung gesetzt werden: nur mit Seilen, Teamgeist und purer Kraft. Die Aktion soll zu einer Attraktion des Brezelfests werden. Die Idee kam vom Verkehrsverein Speyer als Fest-Veranstalter.

„An einem Strang ziehen“

Der Rekordversuch soll „ein Zeichen dafür sein, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen“, teilt der Verkehrsverein mit. Attestiert werde die Leistung vom Rekord-Institut für Deutschland, wenn alles klappt. Die Teilnehmerliste ist bereits geschlossen. 18 Teams bereiten sich schon vor, darunter Vereine, Unternehmen, Organisationen und Freizeitteams. Mit dabei sind auch die Schwerathleten des AV 03 Speyer. Für die Frauen und Männer des Vereins scheint die Herausforderung wie gemacht: Drei Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer gehören zum Team. Frank Hinderberger, Abteilungsleiter Gewichtheben, zweifelt nicht am Erfolg: „Wenn alle an einem Strang ziehen, kann man vieles ins Rollen bringen – auch eine 111 Tonnen schwere Lok.“

Die Athleten des AV 03 befinden sich ohnehin mitten in der Vorbereitung auf das Bundesliga-Finale. „Unsere Sportler sind stark genug. Und den letzten Push gibt natürlich das Ambiente des Brezelfests. Da sind die Speyerer immer in der Lage, Großes zu erreichen“, sagt Hinderberger. Gerade die Domstadt sei geeignet für eine solche Aktion, „weil Speyer halt Speyer ist. Lebensfreude, Geselligkeit und starke Teams aus Vereinen und Institutionen ziehen hier gemeinsam an einem Strang“.

Auf Plakaten zu sehen: Werbemotiv des Verkehrsvereins für den Rekordversuch. Bild: Verkehrsverein/oho

Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Volker Knörr (CDU), wird ebenfalls Hand anlegen, weil er findet, „dass man sich als benachbarte Kommunen immer unterstützen muss. Hier sehe ich noch – na, sagen wir mal – Entwicklungsbedarf, weshalb ich einen im wahrsten Sinne des Wortes weiteren Anstoß leisten möchte.“ Knörr will den Teamgeist fördern und hat Sportler aus zwei Gewichthebervereinen, dem AC Mutterstadt und dem AC Altrip, in sein Team berufen. „Gerade in Zeiten teils gravierender und trennender Auffassungen sowie gesellschaftlicher Zerrüttungen aufgrund von Social Media, politischer Hetze et cetera sind solche Veranstaltungen einfach nur wichtig“, sagt Knörr weiter. Gefragt nach den Erfolgschancen, formuliert er noch augenzwinkernd: „Wenn ich nicht an unmenschliche Kräfte glauben würde, hätte ich auch nicht Landrat werden dürfen.“

Mit göttlichem Beistand

Auch Pfarrer Ralph Gölzer hat ein kleines Team angemeldet. Auslöser war ein Zeitungsbericht über den geplanten Rekordversuch – und die Erinnerung an frühere Speyerer Rekorde. Seine Mannschaft bereitet sich mit Gymnastik und Trainingseinheiten mit Thera-Bändern vor. Der sportliche Ehrgeiz steht dabei nicht im Vordergrund. „Dabei sein ist alles“, sagt Gölzer. Viel wichtiger seien Gemeinschaft und Zusammenhalt. Gerade in der heutigen Zeit hätten solche Aktionen eine besondere Bedeutung: „Gegen die Fliehkräfte in der Gesellschaft das Gemeinsame und das Team zu betonen.“

Überzeugt vom Erfolg des Weltrekordversuchs ist auch der Wassersportverein Speyer (WSV). Trainiert wird regelmäßig im Fitnessstudio und im Schwimmbad. „Wir schicken ein wettkampferprobtes Team ins Rennen. Teamgeist wird auch bei uns ganz großgeschrieben“, sagt Ulrich Hubert vom WSV. Mitziehen werden außerdem die Cosplay-Gruppe „Umbrella Corporation Hive Palatinate“, die Schwerathleten des VfK Schifferstadt 07, die Altpörtelhupser, die CDU Speyer, Mitarbeiter von PM-International, die Rudergesellschaft und zahlreiche andere Gruppen.

Straße wird gesperrt

Die Voraussetzungen für die Teilnahme waren klar: Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt und „körperlich sowie gesundheitlich in der Lage sein, eine außergewöhnliche körperliche Belastung zu erbringen“, so steht es in den Teilnahmebedingungen. Ob der Rekord gelingt, entscheidet sich am Brezelfest-Samstag: Ab 16 Uhr kommen die Teilnehmer an die Gleise, ab 17 Uhr wird die Straße Am Technikmuseum für die Zuschauer gesperrt, um 18 Uhr startet der Weltrekordversuch. Sicher ist schon jetzt: Speyer bekommt ein Spektakel, das Kraft, Teamgeist und jede Menge Emotionen vereint.